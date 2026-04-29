Olay saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını zorla götürmeye çalıştı. Kendini korumaya çalışan kadına saldırganın önce saçın çektiği ardından yumruk atarak darbettiği görüldü.

Aldığı yumruk darbeleriyle ağlamaya başlayan kadın bir süre sonra kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. O anlar da yoldan geçen bir motokurye müdahale etmeye çalıştı ama bir süre sonra caddeden ayrıldı.

ÇEVREDEKİLERE DE SALDIRDI

Saldırgan fotoğraf ve video çekenlere de bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.