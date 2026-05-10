Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak’ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza Korkmaz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Korkmaz yanındaki iki tabancayla Mahmut Sait Ö.’ye doğru defalarca ateş etti.

Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Mahmut Sait Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen S.K. isimli kadını gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıza Korkmaz’ın saklandığı adresi tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde Mudanya ilçesinde saklandığı evin çatı katında yakaladı. Mudanya’da adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.