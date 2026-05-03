Bursa’da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti.

Olay, Osmangazi Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydanda şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş ile bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar, engelli vatandaşa saldırarak tekme ve tokatlarla darp etti.

Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, saldırgan kadınlar darp ettikleri vatandaşı olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.