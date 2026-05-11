Olay, sabah saat 08.00 sıralarında kent merkezindeki Kışla Caddesi, Akpınar Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürümekte olan Feride Karakaya, eski eşi H.K.’nin hedefi oldu. Yanında getirdiği pompalı tüfekle Karakaya’ya doğrudan ateş açan saldırgan, olayın ardından kayıplara karıştı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KATİL ZANLISI SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaşan fail H.K., kısa bir süre sonra suç aleti olan pompalı tüfekle birlikte polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri ve sorgusu sürüyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, kenti yasa boğan cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sokak ortasında işlenen kadın cinayeti, kadın cinayetlerine karşı yükselen tepkileri bir kez daha alevlendirdi.