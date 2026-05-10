Yüreğir ilçesinde bir annenin çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Olay, PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ablasıyla yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başlayınca annesi çocuğa şiddet uyguladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında kadının küçük çocuğu sert şekilde ittiği, yere düşen çocuğa tekme attığı görüldü. O anlarda kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı kaydedildi.
Çevrede bulunan bir kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli kadın çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan kadın gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, velayeti annede bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun babasına teslim edildiği belirtildi.