Kaza, Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Y.G. isimli erkek çocuğu, bisikletiyle ilerlediği sırada M.T. (29) isimli kadının kullandığı otomobil çarptı.

Sokak ortasında can pazarı: Herkes o yöne koştu: Batman'da korku dolu anlar - Resim : 1

Kazada Y.G., yaklaşık 10 metre boyunca otomobilin altında sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ortasında can pazarı: Herkes o yöne koştu: Batman'da korku dolu anlar - Resim : 2

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Y.G., ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.T. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sokak ortasında can pazarı: Herkes o yöne koştu: Batman'da korku dolu anlar - Resim : 3

Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin bisikletle ilerleyen çocuğa çarptığı, ardından altına alarak sürüklediği, durumu görenlerin de panikle o yöne doğru koştukları görüldü.