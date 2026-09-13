Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında B.Ö (23), isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan B.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sokak ortasında bir anda saldırdılar: 23 yaşındaki genç yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında B.Ö (23), isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan B.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman’da 23 yaşındaki B.Ö., otogar yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında B.Ö (23), isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan B.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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