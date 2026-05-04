Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşanan olay tepki çekti. Kayacık Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette çalışan kadın, market önünde duran sokak kedisini “Gel annem gel” diyerek yanına çağırdı.

Kadın, elindeki yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kaçmaya çalışan kedi bir aracın altına sığınırken, kadının burada da sprey sıkmaya devam ettiği görüldü. Olayın ardından kedi bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.