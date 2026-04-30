İzmir Çiğli'de yaşadığı apartmanın bahçesinde sokak kedilerine bakan D.A.’nın apartmandakiler tarafından hedef alındığı öne sürüldü. D.A. darbedildiğini ve hedef gösterildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Birgün'ün haberine göre, İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Çağdaş Mahallesi’ndeki D.A.’nın yaşadığı apartmanın bahçesinde sokak kedilerini beslemesi nedeniyle apartmandakiler tarafından hedef alındığı söyledi. Olay, 24 Nisan’da yaşandı. İddiaya göre apartman yöneticisinin oğlu M., D.A.’nın evine zorla girmeye çalışırken D.A.’yı darbetti.

Yaşananların ardından D.A., apartmanda yaşayan ve kendisini hedef gösterenler ile kendisini darbettiğini belirttiği M.’den şikâyetçi oldu. D.A. ifadesinde olay sırasında evindeki kedileri alamayan M.’nin, sokakta bakılan bir kediyi alarak başka yere götürdüğünü ve kediyi bulamadıklarına vurgu yaptı. D.A. ifadesinde, "M.’nin annesi N.D. oğlunun dosyası olduğunu ve bu nedenle beni şikâyetçi olmamam için tehdit etti. Ben kedileri evimde besliyor, sonra dışarı çıkarıyorum. Çevre temizliğine özen gösteriyorum" diye konuştu.

'APARTMAN GİRİŞLERİ FARKLI'

D.A. daire kapısının apartman girişinden farklı alanda olduğuna dikkat çekerek kedilerin kimseyi rahatsız edemeyeceğini de vurguladı.

Yaşananlara tanık eden M.Ş. de, apartmandaki bazı kişilerin kedileri öldürme tehdit ettiğini belirterek "tehdit" ve "Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalafet"ten şikâyetçi oldu. M.Ş. ifadesinde, "Apartman yöneticisi N.D. ve yan komşusu O., D.A.’yı kedi beslediği için sürekli sıkıştırıyordu. Olay gününden bir gün sonra O.’nun erkek arkadaşı, görme engelli kardeşi olan D.A.’yı ‘Kardeşin kör, birinizi de topal yapmayalım’ diyerek tehdit etti. Ardındansa kedileri öldüreceğini söyledi" diye konuştu.

N.D. aynı zamanda apartmanda yaşayanların D.A.’nın ev sahibini aradığını ve D.A.’nın evden çıkarılmasını istediğini belirten N.D., "Aynı apartmanda yaşayan ve Çiğli CHP Kadın Kolları’nda görevli olduğunu belirten L.D. ile görüştüğümüzde apartmanda yaşayanlarla kedilerin atılması yönünde karar alındığı söyledi. Bu kararın ardından 11 kediyi atmışlar ve yerlerini de söylemiyorlar" ifadelerini kullanarak kedileri başka yere götürdüklerini söyleyen kişilerden şikâyetçi oldu.

YAŞAM SAVUNUCULARINDAN EYLEM ÇAĞRISI

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları ise yaşananların ardından eylem çağrısı yaptı. Bugün saat 19.30’da İzmir’deki Çiğli Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda bir araya gelecek olan hayvan hakları savunucuları yaptıkları açıklamada, "Sırf sokaktaki kedileri beslediği için engelli kardeşiyle yaşayan bir kadının evi basıldı. Ülkede körüklenen hayvan nefreti mahallemize, apartmanımıza kadar geldi. Bu açık şiddete, hak ihlaline ve yaşam düşmanlığına karşı sessiz kalmıyoruz" dedi.