Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi, Alkollü olduğu öğrenilen R.Ü ile A.K arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada K,ve Ü, birbirini yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

R.Ü, ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.