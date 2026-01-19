Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, son dönemde art arda yaşanan sokak çetesi cinayetlerine ilişkin sert ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yaldır, kamuoyunu derinden sarsan olayların artık münferit vakalar olmaktan çıktığını belirterek, mevcut ceza sisteminin suç örgütlerini ve çocukları suça sürükleyen yapıları caydırmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Hakan Çakır ve Alperen Ömer Toprak isimlerini tek tek anan Yaldır, bu cinayetlerin sokak çetelerinin işlediği ne ilk ne de son suçlar olduğuna dikkat çekti. Henüz Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili mahkeme kararının toplumun vicdanını yaraladığı bir dönemde, Atlas Çağlayan’ın da benzer şekilde sokak çetelerine kurban verilmesinin infial yarattığını ifade etti.

Yaldır, suç örgütlerinin özellikle çocukları hedef aldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“‘Nasıl olsa 18 yaş altı; 5-6 yıl yatar çıkar, cezaevinde de tosun gibi bakarlar’ anlayışıyla çocukları suça teşvik eden örgütler bitirilmeden bu cinayetlerin önüne geçilemez.”

Mevcut yasal düzenlemelerin caydırıcılıktan uzak olduğunu savunan Yaldır, suç işleyen herkesin yaşına bakılmaksızın eşit ve adil şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. “Katil olan çocukmuş, yetişkinmiş ayırt edilmemeli” diyen Yaldır, cana kıyanların kanun önünde en ağır şekilde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Yaldır’a göre, cezalar öyle net ve sert olmalı ki, suça meyli olanlar suçu akıllarından dahi geçirememeli.

İYİ Partili vekil, çözüm önerisi olarak El Salvador modelini işaret etti. Bu modelin, suç örgütlerine karşı sert ve kararlı bir mücadeleyi esas aldığını ifade eden Yaldır, Türkiye’de de benzer bir yaklaşımın hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. “Masum insanlar artık suç makinelerinin insafına bırakılmamalı” sözleriyle açıklamasını sürdüren Yaldır, devletin asli görevinin vatandaşın can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Turan Yaldır’ın açıklamaları, artan sokak şiddeti ve gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesi konusundaki toplumsal kaygıları bir kez daha gündeme taşırken, ceza adaleti sistemi ve suçla mücadele politikalarının yeniden ele alınması gerektiği yönündeki tartışmaları da alevlendirdi.