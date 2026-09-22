Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Sahipsiz Kedi Kısırlaştırma Ünitesi, kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Beach Park ve AKM Parkı’nda sahipsiz kediler için hizmet sunan araç, bu kez Karaalioğlu Parkı’na konumlandırıldı. Mobil ünite, 6 Kasım tarihine kadar park alanında kedilerin sağlık kontrollerini ve operasyonlarını randevulu olarak sürdürecek.

AŞI VE PARAZİT UYGULAMALARI DA YAPILIYOR

Süreç hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Tayfun Kazan, vatandaşların sokakta veya parklarda beslediği kediler için belediyenin resmi internet sitesi üzerinden kolayca randevu alabileceğini belirtti. Kazan, sistemde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminin sunulduğunu dile getirdi. Operasyonu tamamlanan kedilere iç-dış parazit ve kuduz aşılarının uygulandığını aktaran Kazan, hayvanların vatandaşlara teslim edildiğini ve bir günlük ev bakımının ardından alındıkları doğal ortamlarına geri bırakıldıklarını kaydetti.

SAYININ HIZLI ARTIŞINA KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜM

Sokakta baktığı kedileri mobil üniteye getiren Sevil Akman ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Sokak hayvanlarına destek olmanın yalnızca beslemeyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Akman, kontrolsüz nüfus artışının önüne geçmek adına kısırlaştırma işlemlerinin hayati önem taşıdığını ve bu tür mobil hizmetlerin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.