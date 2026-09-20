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Kaynak: DHA

Kütüklü köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Mustafa T., husumetlisi Mustafa Y. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Muhammed Mustafa T., çıkardığı tabanca ile Mustafa Y.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Şüpheli Muhammed Mustafa T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı