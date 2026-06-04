Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesi 115’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sokağı savaş alanına çevirdiler: 1 ölü 3 yaralı - Resim : 1

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa, tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı.

Sokağı savaş alanına çevirdiler: 1 ölü 3 yaralı - Resim : 2

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sokağı savaş alanına çevirdiler: 1 ölü 3 yaralı - Resim : 3

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, kurtarılamadı. Sarıboğa’nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.