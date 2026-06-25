Şok olay: Akaryakıt fiyatına yapay zeka ile müdahale

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, enerji ve perakende sektörünün lider markalarını hedef alan dev bir hukuki süreç başladı. Aralarında BP, Circle K, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart ve Albertsons’ın da bulunduğu çok sayıda şirket, yapay zeka tabanlı fiyatlandırma araçları üzerinden gizli bir ittifak kurarak sürücülere fahiş fiyatlar yansıtmakla suçlanıyor.