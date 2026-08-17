Kaynak: İHA

ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 175'e, çalışan sayısını ise 52 bin 790'a çıkaran ŞOK Marketler, yeni mağaza yatırımları, güçlü tedarik zinciri ve verimlilik odaklı operasyonel yapısıyla istikrarlı performansını sürdürdü.

YENİ MAĞAZA KONSEPTİYLE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

ŞOK Marketler, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde yeni mağaza yatırımlarına devam etti. Açılan mağazaların önemli bölümünü alışveriş deneyimini zenginleştiren yeni mağazalar oluşturdu. ŞOK Marketler'in standart mağazalarına kıyasla daha büyük satış alanı ve daha geniş bir ürün portföyüne sahip olan yeni konsept mağazalarında müşterilere kafe, yeme-içme alanları, günlük taze fırın ürünleri, hazır yemek seçenekleri gibi yenilikler sunuluyor.

GIDA GÜVENLİĞİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Gıda güvenliği alanındaki yatırımlarını sürdüren ŞOK Marketler, pestisit analizi uygulamasının kapsamını genişletmeye de devam ediyor. Meyve-sebze tedarik platformlarında kurulan son teknoloji laboratuvarlarda taze meyve ve sebzeler raflara ulaşmadan önce pestisit analizinden geçiriliyor. Domatesle başlayan uygulama, daha sonra biber grubu ve narenciye ürünlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Üreticilere analiz sonuçları doğrultusunda geri bildirim sağlanırken, ziraat mühendisleri aracılığıyla doğru ilaçlama ve doğru tarım uygulamaları hakkında eğitim veriliyor. Analiz sonuçları QR kodlar aracılığıyla Cepte ŞOK uygulaması üzerinden müşterilerle de paylaşılıyor.

ÖZ MARKALI ÜRÜNLER ULUSLARARASI LEZZET ÖDÜLLERİYLE TAÇLANDI

ŞOK Marketler, International Taste Institute'un 2026 Üstün Lezzet Ödülleri'nde 13 öz markalı ürünüyle ödüle layık görüldü. Lezzetleriyle uluslararası ölçekte takdir gören bu ürünler, tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

"YATIRIMLARIMIZLA BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜRKEN, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DE GÜÇLENDİRİYORUZ"

2026 yılı ilk yarı sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansımızı operasyonel yatırımlarımız ve verimlilik odaklı yaklaşımımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağazalarımızla erişim ağımızı genişletirken, yeni ŞOK 2.0 mağaza konseptimizle müşterilerimize daha modern, konforlu ve zengin bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Tüketicinin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun pratik çözümler sunan Cepte ŞOK uygulamamızla dijital kanallarımızı güçlendirirken, müşterilerimize online siparişlerinde mağaza fiyatlarıyla alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Yeni nesil sadakat programımız Win ile hem mağazalarımızda hem de online kanallarımızda müşterilerimize alışverişlerinde çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Gıda güvenliği alanında ise pestisit analizi uygulamamızın kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri taze meyve-sebzeleri ulaştırırken, üreticilerimizin doğru tarım uygulamalarını da desteklemek. Önümüzdeki dönemde de operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan yatırımlarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.