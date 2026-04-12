Şok eden telefon deneyi: 2 haftada beyinleri 10 yaş gençleşti

14 GÜNLÜK "AKILSIZ TELEFON" DENEYİ
Georgetown Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sosyal medya kullanımının zihin üzerindeki etkilerini incelemek için 467 kişi üzerinde bir deney gerçekleştirdi.
Denekler, iki hafta boyunca telefonlarındaki internet erişimini tamamen kapatarak yalnızca arama ve mesajlaşma özelliklerini kullandı.
Katılımcılar, bu süre zarfında adeta tuşlu telefon dönemindeki gibi bir yaşam sürdü.
ETKİSİ ANTİDEPRESANLARLA YARIŞIYOR
İki haftalık sürecin sonunda elde edilen bulgular tıp dünyasını şaşırttı.
Deneklerin günlük ekran süresi ortalama 5 saatten 3 saatin altına inerken, şu çarpıcı sonuçlar gözlendi:
BİLİŞSEL GENÇLEŞME
Yaşa bağlı 10 yıllık zihinsel gerilemenin tersine çevrilmesine eşdeğer bir bilişsel gelişim saptandı.
RUH SAĞLIĞI
Katılımcıların depresyon belirtilerinde, bazı antidepresan tedavilerine benzer düzeyde bir azalma görüldü.
ODAKLANMA GÜCÜ
Dikkat sürelerinin belirgin şekilde arttığı ve zihinsel dağınıklığın azaldığı belirlendi.
"KISA SÜRELİ ÖDÜL HİSSİ" ZİHNİ YORUYOR
Uzmanlar, sosyal medya uygulamalarının beyinde sürekli bir "ödül" hissi yaratarak dikkati böldüğünü ve zihni yorgun bıraktığını vurguladı.
Telefon kullanımını kısıtlayan bireylerin; fiziksel egzersiz, kitap okuma ve yüz yüze sosyalleşme gibi aktivitelere yönelmesinin bu "gençleşme" etkisini tetiklediği ifade edildi.
KALICI DEĞİŞİM
"Akılsız telefon" araştırmasının en dikkat çeken yanlarından biri de deney sona erdikten sonra yaşandı. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, deney bittikten sonra bile eski ekran alışkanlıklarına dönmemeyi tercih etti.