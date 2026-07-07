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Borsa İstanbul'da yeni günün öne çıkan şirketlerinden biri SOHO Giyim ve Enerji (SOHOE) oldu. Güne hareketli başlayan şirket hisseleri, yatırımcıların yoğun alım talebiyle karşılaştı. Günün ilk yarısında sergilediği performansla dikkat çeken SOHOE, hem işlem hacmi hem de fiyat oynaklığıyla borsanın sıcak başlıkları arasına girdi.

SOHOE HİSSE FİYATINDA SON DURUM NE?

Mynet'te yer alan verilere göre 7 Temmuz 2026 saat 10:30 itibarıyla gelen son verilere göre, SOHO Giyim ve Enerji (SOHOE) hisseleri yüzde 0,42 yükselişle 16,57 TL seviyesinden işlem görüyor. Güne 15,41 TL olan en düşük seviyeden açılış yaparak başlayan hisse, seans içerisinde 17,21 TL seviyesine kadar tırmanarak gün içi zirvesini tazeledi.

Önceki kapanışını 16,5 TL'den gerçekleştiren hissede, anlık alım fiyatı 16,57 TL, satış fiyatı ise 16,58 TL olarak tahtaya yansıyor. Günlük bazda yaşanan 0,07 TL'lik prim, hissenin yukarı yönlü isteğini koruduğunu gösteriyor.

1,4 MİLYAR TL'Yİ AŞAN DEV İŞLEM HACMİ

SOHOE tahtasındaki en dikkat çekici veri ise işlem hacminde yaşandı. Günün ilk saatleri olmasına rağmen hissede 89.599.443 lot el değiştirdi. Bu işlemlerin toplam parasal karşılığı ise 1.470.518.138,95 TL (1,47 milyar TL) olarak kayıtlara geçti. Yüksek hacim, kurumsal ve bireysel yatırımcıların tahtadaki alım-satım iştahının güçlü olduğuna işaret ediyor.

SEANS İÇİ KRİTİK SEVİYELER VE MARJLAR

SOHO Giyim ve Enerji hisselerini takip eden yatırımcılar için günün geri kalanındaki teknik sınırlar şu şekilde belirlendi:

Üst Marj (Tavan) Fiyatı: 18,15 TL

Alt Marj (Taban) Fiyatı: 14,85 TL

Günlük Ortalama Fiyat: 16,412 TL

Verilere göre hissenin haftalık, aylık ve yıllık bazda en düşük gördüğü dip seviye 15,41 TL olurken; yine haftalık, aylık ve yıllık periyotta test ettiği en yüksek seviye 17,21 TL olarak güncellendi. Bu durum, SOHOE hissesinin mevcut seans içinde oldukça kritik teknik eşikleri test ettiğini ortaya koyuyor.

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