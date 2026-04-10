Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşanan su hattı arızası nedeni ile bazı mahallelere su verilemiyor.

Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kayhan Mahallesi ve Türkmenbaşı Mahallesi’nin bir kısmında yaşanan su kesintisiyle ilgili ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada normal şartlarda kısa sürede giderilebilecek arızanın mevcut altyapının eski olması ve hat içerisindeki suyun tahliyesinin zaman alması nedeniyle uzadığı ifade edildi.

Arızalı ile ilgili yapılan bilgilendirmede “Ancak ekiplerimiz, sürecin daha fazla uzamaması adına suyun tamamen boşalmasını beklemeden, hattın içerisinde dahi müdahale ederek arızayı gidermeye çalışmaktadır. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak suyun yeniden verilmesi sağlanacaktır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” denildi.