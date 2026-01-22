Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesi Kepen Köyünde, meydana gelen tarımsal zararlar nedeni ile yaban domuzu sürek avı yapılacağı duyuruldu.

Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda 25 Ocak Pazar günü yapılacak sürek avı nedeni ile sürek avının yapılacağı gün sabah saat 05:00’ten sürek avının biteceği saate kadar av sahası içinde insanların gelişigüzel dolaşmaması, hayvan otlatmaması ve gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “25 Ocak 2026 Pazar günü Kepen Köyü’nde meydana gelen tarımsal zararlar nedeniyle mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı yapılacaktır. Sürek avı yapılacak köy ve çevre köylerde avlanma günü sabah 05.00'den av bitene kadar hiçbir suretle av sahası içerisinde insanların gelişigüzel dolaşmaması, hayvan otlatmaması ve gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur.” denildi.