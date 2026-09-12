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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesi çevre yolu üzerinde, trafik güvenliği açısından önem taşıyan Bozüyük Yolu Kavşağı’nda Karayolları tarafından gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Daha önce yapılacağı duyurulan çalışma kapsamında kavşaktaki trafik ışıkları aktif hale getirilerek hizmete alındı.

Özellikle geçmiş yıllarda kazaların yaşandığı bu noktada gerçekleştirilen düzenlemenin, sürücüler ve vatandaşlar için trafik güvenliğine önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Söğüt Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çalışmanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Karayolları teşkilatına teşekkür ediyor, yeni sinyalizasyon sisteminin Söğüt’ümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.