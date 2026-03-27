

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni Başkanı Volkan Uçar oldu.

Söğüt’te Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu 25 Mart Çarşamba günü yapıldı. Genel kurulda 5 başkan adayı yarıştı.

Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı için Hasan Hüseyin Davarcı, Gökhan Armutlu, Volkan Uçar, Mehmet Özen ve İbrahim Karakoç başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından geçilen seçimde geçerli oyların 523’ünü alan Volkan Uçar Söğüt Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni Başkanı oldu.

Uçar seçim ardından kendisine başkanlığa seçen esnaflara teşekkür ederek, “25 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi sonucunda bizleri bu onurlu göreve layık gören tüm esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu gurur Söğüt’ün esnafınındır. Bana güvendiğiniz için minnettarım. Mahcup olmayacağım, durmadan çalışacağım.” dedi.