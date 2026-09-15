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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinden Bilecik, Eskişehir ve Bozüyük’e ulaşım sağlayan şehirler arası otobüs seferlerinde kış tarifesi uygulanmaya başlandı.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, yeni sefer saatleri 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Kış tarifesi kapsamında Söğüt-Eskişehir, Eskişehir-Söğüt, Söğüt-Bilecik, Bilecik-Söğüt, Söğüt-Bozüyük ve Bozüyük-Söğüt hatlarının hareket saatleri yeniden düzenlendi.

Açıklamada vatandaşların ulaşım planlarını güncellenen sefer saatlerini dikkate alarak yapmaları istendi.

Paylaşılan tarifeye göre Söğüt’ten Eskişehir ve Bilecik yönüne ilk sefer saat 07.00’de gerçekleştiriliyor. Söğüt’ten Bozüyük’e ise gün içerisinde saat 08.00, 12.00 ve 17.00’de sefer düzenleniyor.

Eskişehir’den Söğüt’e ilk araç saat 07.00’de, Bilecik’ten Söğüt’e saat 08.00’de, Bozüyük’ten Söğüt’e ise saat 09.00’da hareket ediyor.

Belediye ayrıca sefer listelerindeki güncellemelerin ilgili seyahat firmaları tarafından gönderildiğini belirterek vatandaşların güncel saatleri kontrol ederek yolculuklarını planlamaları gerektiğini bildirdi.