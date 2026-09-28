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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı altın ve parasını almak suretiyle dolandırdığı belirtilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Bursa’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Eylül 2026 Perşembe günü Söğüt’te meydana geldi. Şüpheli B.Y., kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşa, “Adınıza kredi çekildi, operasyon yapılıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

Şüphelinin bu yöntemle vatandaştan 6 bilezik, 1 yarım altın, 6 çeyrek altın ve 8 bin TL nakit para aldığı belirtildi.

Olayın ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kimliği belirlenen B.Y., Bursa’da yakalanarak Söğüt’e getirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliden 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL nakit para, mağdura teslim edilmek üzere rızaen alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.Y., tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.