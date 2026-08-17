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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 745.’si yapılacak olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında ilçede kurulacak panayır alanlarında yer almak isteyen esnaf ve işletmeler için başvuru süreci başladı.

Panayır alanlarında yer almak isteyen vatandaşlar ve işletmeler, başvuru işlemleri kapsamında gerekli formu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Söğüt Belediyesinden yapılan duyuruda başvuru ve detaylı bilgi için, resmi web sitesinin en üst kısmında yer alan PANAYIR BAŞVURU FORMU butonuna tıklanıp bilgilerin doldurarak gönderilebileceği ya da panayir@sogut.bel.tr adresine gerekli evraklar ve talep bilgilerinin gönderilerek başvuruların iletebileceği belirtildi.

SERGİLERDE YANGIN TÜPÜ BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK

Öte yandan 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Söğüt’te kurulacak panayır alanlarının düzenli ve sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi adına başvuruların belirtilen iletişim kanalları üzerinden eksiksiz olarak yapılmasının önem arz ettiği ifade edilen duyuruda alanda açılacak sergilerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının da zorunlu olduğu açıklandı.