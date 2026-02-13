

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Söğüt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, ilçede faaliyet gösteren müteahhitlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri, ruhsat ve uygulama süreçleri, çevresel önlemler, şantiye sahalarında uyulması gereken kurallar ile yapılaşma süreçlerine ilişkin güncel hususlar ele alındı.

Karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleştirilen toplantının, Söğüt'te daha düzenli, güvenli ve çevreye duyarlı bir yapılaşma sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.