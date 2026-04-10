Bilecik'in Söğüt İlçesinde kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Bahar Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla tamamlandı.

Turnuvanın final müsabakasını Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı J. Alb. Dr. Talha Övet de izledi.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, turnuvanın ardından "Dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuvada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.