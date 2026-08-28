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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, köylerde düzenlenen toplu etkinlik ve cemiyetlerde kullanılmak üzere temin edilen çadır, masa ve sandalyeler muhtarlıklara teslim edildi.

Köylerde gerçekleştirilen düğün, cenaze, Hıdırellez ve benzeri organizasyonlarda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 250 çadır, 250 masa ve 2 bin 500 sandalye temin edildi.

Hazırlanan malzemeler düzenlenen programla köy muhtarlıklarına teslim edildi. Dağıtım programına Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Dağıtılan malzemelerin köylerde gerçekleştirilecek toplu etkinliklerde vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.