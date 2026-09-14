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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Söğüt’te Karakucak Güreş Müsabakaları gerçekleştirildi.

Şenliklerin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan karakucak güreşlerinde sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Ata sporunun yaşatıldığı müsabakalar, çekişmeli karşılaşmalarla büyük heyecana sahne oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, başarılı sporculara ödüllerini takdim ederek tebrik etti.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt’te düzenlenen farklı etkinliklerle devam ediyor.