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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle küçük kum sineklerinin saklanabileceği kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarında ULV (sisleme) cihazı kullanılarak ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan sisleme uygulamasıyla birlikte küçük kum sineklerinin yanı sıra karasinek, sivrisinek ve her türlü larva oluşumunun önüne geçilmesi hedeflenerek halk sağlığının korunmasına yönelik önleyici çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

Söğüt Belediyesinden çalışma ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarımız, ilçemizin farklı noktalarında planlı şekilde devam edecektir.” denildi.