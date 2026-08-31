Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Edinilen bilgilere göre ekipler, Söğüt’e bağlı Küre, Tuzaklı ve Hamitabat köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Vatandaşlara örnek olaylar üzerinden dolandırıcıların başvurabileceği yöntemler ve hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek gerekli uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını düğün merasimine de taşıdı. Küre Köyü’nde gerçekleştirilen bir düğünde anons yaptırılarak vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.