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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde hayırseverler Ülkü ve Dt. Orhan Karabuda tarafından eğitime kazandırılan 8 derslikli Ülkü ve Dt. Orhan Karabuda Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, protokol üyeleri ve hayırseverlerle birlikte okulun açılış kurdelesini kesti. Vali Sözer, eğitime yapılan yatırımların geleceğe bırakılan en kıymetli eserlerden biri olduğunu ifade etti.

“GELECEĞE BIRAKILABİLECEK EN DEĞERLİ MİRAS”

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, çocukların eğitim hayatının ilk yıllarını geçireceği yeni okulun Söğüt’e kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözer, “Bir çocuğun aldığı iyi eğitimin geleceğe bırakılabilecek en değerli miras olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ilk hayallerini kuracağı, öğreneceği, keşfedeceği ve geleceğe hazırlanacağı böylesine güzel bir eğitim yuvasını Söğüt’ümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hayırseverler Ülkü ve Dt. Orhan Karabuda’ya teşekkür eden Sözer, “Bir neslin yetişmesine hizmet edecek böylesine anlamlı bir eser, inanıyorum ki yıllar boyunca hayırla anılacak ve nice evladımızın geleceğine ışık olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vali Sözer, anaokulunun Söğüt’e, eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını dilerken, eğitime sağladıkları katkı dolayısıyla Ülkü ve Dt. Orhan Karabuda’ya plaket takdim etti.