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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Söğüt ilçesinde görev yerleri değişen Cumhuriyet Savcısı Ünal Kara, Hâkime İrem Ayvaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş onuruna veda programı düzenlendi.

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‎Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile ilçe kurum amirleri katıldı.

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‎Programda, ilçedeki görev süreleri boyunca sundukları hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Savcısı Ünal Kara, Hâkime İrem Ayvaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş’a teşekkür edilerek, yeni görev yerlerinde sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulunuldu.

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‎Samimi bir atmosferde gerçekleşen veda programında, katılımcılar görev yeri değişen isimlere emekleri dolayısıyla teşekkür ederken, Söğüt’e verdikleri hizmetlerin her zaman takdirle hatırlanacağı ifade edildi.