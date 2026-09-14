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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Söğüt’te çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenlik alanında yer alan Gezici Kütüphane aracında düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de kitaplarla buluştu. Program kapsamında yüz boyama, resim çizme ve kitap okuma başta olmak üzere çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetler düzenlendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle kültür, sanat ve okuma alışkanlığının desteklenmesi amaçlanırken, Gezici Kütüphane şenlik alanına da renk kattı.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, farklı yaş gruplarına yönelik program ve etkinliklerle Söğüt’te devam ediyor.