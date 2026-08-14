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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasıyla gençler, daha temiz bir Söğüt için sahaya çıktı.

İlçedeki ortak yaşam alanlarının temizliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan gençler, çevredeki atıkları toplayarak örnek bir çevre duyarlılığı sergiledi. Çalışmayla birlikte çevrenin korunması ve yaşanılan şehre sahip çıkılması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Gerçekleştirilen etkinliğin özellikle gençlerin çevre bilinci kazanması açısından önemli olduğu belirtilirken, gönüllü olarak çalışmaya katılan gençlere ve Söğüt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğüne teşekkür edildi.

Çevre temizliğine ilişkin yapılan açıklamada, “Temiz bir çevre, güzel bir gelecek demektir. Söğüt hepimizin, birlikte sahip çıkalım.” ifadelerine yer verildi.