Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, dolgu malzemesi serim çalışmaları planlanan program doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

Söğüt Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kazı yapılan alanlarda zemin sağlamlaştırma işlemleri titizlikle gerçekleştirilirken, üstyapı çalışması öncesi gerekli hazırlıkların en doğru şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Ekiplerin vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde çalışmalarını devam ettirdiği bu süreçte, kalıcı ve uzun ömürlü bir altyapı oluşturmak için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için vatandaşlara teşekkür etti.