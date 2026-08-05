Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen ATV kazasında sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.P. yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.