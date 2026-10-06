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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda müsabaka ve etkinlikler düzenlenecek.

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde sporcular; voleybol, atletizm, mas güreşi, dart ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarında mücadele edecek.

Amatör spora ilgiyi artırmak ve farklı spor dallarını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla Amatör Spor Haftası Söğüt’te çeşitli sportif etkinliklerle kutlanacak.