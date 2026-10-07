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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde 6 çocuk, pazar gününü yaşadıkları mahallede bulunan yeşil alanı temizlemeye ayırarak çevre duyarlılığına örnek oldu.

Eldivenlerini takıp süpürge ve çöp poşetlerini alan çocuklar, yeşil alanda çevre temizliği yaptı. Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran çocuklar, ortak kullanım alanının temizlenmesine katkı sağladı.

Çocukların kendi istekleriyle gerçekleştirdiği çalışma, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Söğüt Belediyesi de çocukların bu davranışını “Küçük ellerden büyük duyarlılık” ifadeleriyle paylaşarak, “Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösteren evlatlarımızı gönülden tebrik ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Belediye paylaşımında ayrıca, “Temiz bir Söğüt, hepimizin sorumluluğu. İyi ki varsınız çocuklar” ifadelerine yer verdi.