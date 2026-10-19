Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Gelecek sezon öncesinde kadro ve teknik yapılanmasını güçlendirmeyi hedefleyen Söğütspor, takımı deneyimli teknik adam Yasin Söğüt’e emanet etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni dönemin “Yeni Bir Hikâye, Yeni Bir Heyecan!” sloganıyla başladığı duyuruldu.
Kariyerinde daha önce önemli kulüplerde görev alan Yasin Söğüt’e başarı dileklerinin iletildiği kulüp açıklamasında, yeni sezondaki birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
”Kariyerinde daha önce önemli kulüplerde görev yapan Yasin Söğüt hocamıza, sarı-lacivertli armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. İnanıyoruz ki bu hikâye; emekle, mücadeleyle ve birlik ruhuyla yazılacak! Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız!”
Geçtiğimiz sezon Bilecik’i Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Söğütspor Kulübü bu sezon Süper Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanıyor.