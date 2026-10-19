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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Gelecek sezon öncesinde kadro ve teknik yapılanmasını güçlendirmeyi hedefleyen Söğütspor, takımı deneyimli teknik adam Yasin Söğüt’e emanet etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni dönemin “Yeni Bir Hikâye, Yeni Bir Heyecan!” sloganıyla başladığı duyuruldu.

‎Kariyerinde daha önce önemli kulüplerde görev alan Yasin Söğüt’e başarı dileklerinin iletildiği kulüp açıklamasında, yeni sezondaki birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

‎”Kariyerinde daha önce önemli kulüplerde görev yapan Yasin Söğüt hocamıza, sarı-lacivertli armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. İnanıyoruz ki bu hikâye; emekle, mücadeleyle ve birlik ruhuyla yazılacak! Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız!”

‎Geçtiğimiz sezon Bilecik’i Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden Söğütspor Kulübü bu sezon Süper Amatör Ligde mücadele etmeye hazırlanıyor.