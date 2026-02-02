Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda takımın eski futbolcusunu sportif danışman olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Söğütspor, takımın eski futbolcularından Serkan Özkan'ı sportif danışmanlık görevine getirdi.

Söğütspor'dan yapılan açıklamada, kulübe sportif konularda danışmanlık yapacak olan Serkan Özkan'ın, Söğütspor’un gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacağı belirtildi.

Özkan, daha önce Bursa Mudanyaspor ve Bademlispor’da Sportif Direktörlük görevinde bulunmuştu.