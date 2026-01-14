Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğütspor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğütspor Kulüp Başkanı Halil Güzel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayrak, Nuri Özdemir, Sami Kargacıoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi Osman Pazvant, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Söğütspor'un mevcut durumu, gelecek hedefleri ve Bilecik’e olan katkıları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından Söğütspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sayın Valimizin spora ve Söğüt Spor'a olan desteği bizleri son derece memnun etti. Bu nazik kabulü ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ediyor, Bilecik'in spor alanında daha da ileriye gitmesi adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Söğüt Spor olarak hem sportif başarılarımızı sürdürmek hem de şehrimize değer katmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." denildi.

Vali Sözer'e ziyaret sonrası, 11 numaralı Söğütspor forması ve Osmanlı Tuğrası hediye edildi.