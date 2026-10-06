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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Söğüt Spor Kulübü, yaklaşık 9 yıldır voleybol takımında görev yapan antrenör Serdar İltir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Söğütspor bünyesinde görev yapan İltir’in voleybol branşına önemli katkılar sağladığı ve elde edilen başarılarda pay sahibi olduğu belirtildi.

Serdar İltir’in uzun yıllar boyunca Söğütspor ailesinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Görev süresi boyunca kulübümüze ve voleybol takımımıza verdiği emek, gösterdiği özveri ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kulüp, İltir’e bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerini ileterek, “Kıymetli hocamıza bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk, başarı diliyoruz. Yolunuz açık olsun Serdar Hocam” mesajını paylaştı.