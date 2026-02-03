

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor 3 futbolcusu ile yollarımı ayırdığını duyurdu.

Söğütspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Samet Çelebi, Şamilcan Bahçeli ve Emre Eren Özpınar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Yapılan paylaşımda, 2023 yılından beri Söğütspor formasını terleten Samet Çelebi, yarım sezondur takıma hizmet eden Şamilcan Bahçeli ve Emre Eren Özpınar"a Söğütspor'a katkılarından dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinde başarılar dilendi.