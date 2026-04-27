Bilecik’in Bölgesel Amatör Ligdeki (BAL) temsilcisi Söğütspor’un ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Söğütspor ligin 25. haftasında Ankara temsilcisi Beytepe Mete Spor ile Gölbaşı sentetik sahasında karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip ikinci yarıda daha üstün bir futbol sergileyerek maçtan bulduğu 2 gol ile 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi Beytepe Mete Spor bu sonuçla puanını 37’ye yükselterek 6. sırada yer alırken, Söğütspor ise 13 takımlı ligde 26 puanla 10. sırada yer aldı. Bu sonuçla Söğütspor’un ligden düşmesi kesinleşti.

Söğütspor ligin son maçında 3 Mayıs Pazar günü saat 14:00’de kendi sahasında Akran Gemlik Spor Kulübünü konuk edecek.

Önümüzdeki senin BAL ligi temsilcisi 2 Mayısta belli olacak

Öte yandan Bilecik’i önümüzdeki sene BAL liginde temsil edecek takımı belli edecek maç ise 2 Mayıs Cumartesi günü Osmaneli ilçesinde Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.