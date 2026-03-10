

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grup 19. hafta maçında Söğütspor İznikspor'a konuk oldu.

İznik Atatürk Stadında oynan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısında ise ev sahibi İznikspor'un bulduğu tek gol ile karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuçla İznikspor puanını 30 yaparak 13 takımlı ligde 6. sırada yer alırken, Söğütspor 22 puanla 9.sırada yer aldı.

Söğütspor ligin 20. haftasında 15 Mart Pazar günü evinde maç fazlasıyla grubun lideri olan Kahraman Kazan Belediyespor'u konuk edecek.