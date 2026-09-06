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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Finlandiya’da gerçekleştirilen 5 günlük grup hareketliliği faaliyetini tamamladı.

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 10. sınıf öğrencileri, refakatçi öğretmenleri eşliğinde Finlandiya’nın Hämeenlinna kentinde bulunan Koulutuskuntayhtymä Tavastia okulunda çeşitli eğitim faaliyetlerine katıldı.

Program boyunca öğrenciler, karma takım sunumları gerçekleştirerek İngilizce iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Fin eğitim sistemini de yakından inceleyen öğrenciler; sınıf uygulamaları, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve okul kültürüne ilişkin gözlemlerde bulunarak Türkiye ve Finlandiya’daki eğitim sistemlerini karşılaştırdı.

Finlandiyalı akranlarıyla ortak bir mini proje üzerinde de çalışan öğrenciler, takım çalışması ve müzakere becerilerini geliştirdi. Hafta boyunca hazırlanan dijital ve görsel çalışmalar ise programın sonunda düzenlenen kapanış sergisinde sunuldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetin, öğrencilerin yabancı dil, dijital yetkinlik, kültürlerarası iletişim, öz güven ve topluluk önünde konuşma becerilerinin gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ile refakatçi öğretmenleri tebrik etti.