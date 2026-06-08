Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik-Söğüt karayolu Yeniköy-Deresakarı kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniköy-Deresakarı kavşağında kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 11 T* 21* plakalı kamyon Söğüt istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden ve kavşağı kaçırdığı için geri gelerek kavşağa yeniden girmeye çalışan A.Y. idaresindeki 11 AC* 56* plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü A.Y. hafif şekilde yaralandı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.