

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Söğüt İlçesinin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. İlçede yapımı planlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 2026 yılı yatırım programına alınarak önemli bir kazanım haline geldi.

Gençlerin ve Söğütlülerin sporla daha fazla buluşacağı bu önemli proje ile birlikte; ilçede bulunan mevcut Kapalı Spor Salonu yıkılarak yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi inşa edilecek.

Hayata geçirilecek bu yatırımla birlikte Söğüt’te spor imkanları daha da genişleyecek, gençler modern tesislerde spor yapma imkânına kavuşacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada, “İlçemize kazandırılacak bu önemli yatırımın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Ak Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e ve tüm emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Söğüt’ümüz için çalışmaya, ilçemize değer katacak yatırımları kazandırmaya kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.