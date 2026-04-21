Söğüt Spor Voleybol Takımı; 6 farklı kategoride mücadele eden 39 sporcusu, antrenörü, kulüp başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette takımın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verilirken, Başkan Ferhat Durgut sporculara eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda, spora ve gençlere verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a günün anısına hediye takdim edildi.

Belediye Başkanı Durgut ziyaretin ardından, “Gençlerimizin spora olan ilgisi ve azmi bizleri gururlandırıyor. Söğüt Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.